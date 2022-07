Udinese-Union Berlino | Ecco le formazioni ufficiali

Oggi l'Udinese scenderà nuovamente in campo. La squadra allenata da Andrea Sottil ha affrontato nel migliore dei modi la prima amichevole stagionale, battendo per 11-0 i dilettanti del Rapid Lienz. Anche oggi, contro l'Union Berlino, il club bianconero è pronto a dare il meglio di sé in vista dei prossimi ufficiali impegni e per testare il livello di preparazione dopo questi primi giorni di ritiro. I pronostici riguardo le amichevoli estive sono sempre molto incerti, ma questa in particolare sarà tutt'altro che in discesa. Se il match contro il Rapid Lienz è stato letteralmente dominato dal primo all'ultimo minuto, quello contro l'Union Berlino sarà tutta un'altra storia.