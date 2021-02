Udinese, Velazquez: “De Paul e Musso? Sono già in un club importante”

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato di Juan Musso e De Paul. Il tempo passa ma i ricordi restano. Che storie!

Musso è bravo non solo tra i pali , ma anche nel modo di guidare l'intero reparto difensivo. È cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Sono contento perché la prima volta che ha giocato in Italia l'ha fatto con me e sono convinto che ormai sia pronto per giocare in qualsiasi squadra del mondo".

SU DE PAUL - "Di Rodrigo posso dire le stesse cose. Quando sono arrivato a Udine lui era reduce da un periodo un po' complicato, ma si è ripreso alla grande. Sono contento perché è uno che merita il successo, è migliorato tantissimo anche a livello tattico, mentre tecnicamente è sempre stato fortissimo. Inoltre è molto duttile. Può giocare trequartista, esterno, mezzala. In ogni caso fa ottime prestazione. Rodrigo è un calciatore che fa giocare meglio la propria squadra e secondo me può farlo in tutte le squadre del mondo. Ha un piede straordinario e conosce il gioco del calcio come pochi altri. Musso e De Paul sono assolutamente pronti per giocare con delle squadre che partecipano alla Champions League. Tuttavia, si trovano già in un club molto importante come l'Udinese. Personalmente conservo ricordi straordinari di questa società, così come della città e dei tifosi. Sono stato molto bene a Udine".