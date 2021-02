Udinese, nuove conferme sulla valutazione di De Paul

L'Udinese e Rodrigo De Paul sembrano destinati a salutarsi, ma solo davanti all'offerta giusta. Arrivano nuove conferme sull'argentino

UDINE - Il futuro di Rodrigo De Paul sembra essere tracciato. L'argentino ha attirato l'attenzione di tanti club e alcuni di questi importantissimi. Si era parlato anche a gennaio di una sua possibile partenza, ma non è mai arrivata alcuna offerta alla società friulana. In estate però le cose potrebbero cambiare, rispetto all'ultima finestra invernale. L'argentino non ha mai nascosto di voler tornare a giocare la Champions League, ma i bianconeri lasceranno andare il numero dieci soltanto davanti alla proposto di 40 milioni di euro. Come confermato da Fabrizio Romano.

La scelta di De Paul

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, infatti ha fatto il punto sul futuro di Rodrigo De Paul. Riportando come il giocatore stesso abbia scelto di non volersi muovere nello scorso mese di gennaio. Decisione presa lo scorso ottobre, anche per dare una mano alla squadra di Luca Gotti. Mano importantissima viste le prestazioni del giocatore.

La Juventus e le altre pretendenti

La Juventus sembrava essere la squadra più accreditata per arrivare a Rodrigo De Paul, così non era. La scelta di puntare su Federico Chiesa ha rallentato l'interesse della 'Vecchia Signora'. A gennaio però la storia dovrebbe essere diversa, ma in questo caso ci sarà da fare i conti con la concorrenza. Anche il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino ha messo gli occhi sul calciatore e non solo. In Inghilterra ci stanno pensando anche il Liverpool e il Leeds, con Klopp e Bielsa pronti a contenderselo. Senza dimenticare l'Inter di Antonio Conte, le indiscrezioni sui nerazzurri e l'argentino tornano ciclicamente.

