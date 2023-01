Udinese-Verona / Il commento della gara: Samardzic risponde a Lazovic

Partenza choc per i bianconeri: Al 3' Beto perde palla sulla trequarti, Lazovic prova la conclusione dai trenta metri e Becao, cercando di sventare il tiro, colpisce di testa e beffa Silvestri per il vantaggio scaligero. La risposta dei padroni di casa però non si fa attendere: Dopo 5 minuti è Samardzic a servire coi tempi giusti l'imbucata di Ehizibue che dal fondo è bravo a servire il rimorchio di Success. Il nigeriano però trova sulla sua strada la reattività di Montipò. Ancora Udinese dopo pochi minuti: dagli sviluppi di una punizione dal limite di Samardzic, il rimpallo della barriera favorisce la conclusione di Arslan che impegna Montipò in corner. Al 20'il forcing dei bianconeri trova i suoi frutti. Ehizibue pesca Beto in area che aspetta il rimorchio di Samardzic che di prima sorprende Montipò con un tiro a fil di palo. 1-1. Clamorosa chance per il raddoppio al 31'. Traversone del centrocampista ex Herta che dopo una serie di lisci pesca tutto solo Bijol in area. Lo sloveno colpisce senza coordinazione e spedisce a lato. Altra clamorosa occasione per i friulani sul finire di primo tempo: Beto da posizione defilata cerca la conclusione, ribattuta dall'uscita bassa di Montipò. Sulla respinta arriva Udogie che a botta sicura prova il tiro, salvato sulla linea dal grande intervento di Magnani.