Notizie Udinese – Udogie: “Spero nella convocazione da parte di Mancini”

Il team bianconero ha concluso ieri la terza amichevole della sue stagione. Il risultato non è stato dei migliori, visto che alla Dacia Arena è arrivata una sconfitta, ma allo stesso tempo possiamo dire che l'Udinese ha fatto del suo meglio. Proprio ieri sera erano tanti gli assenti e tra questi c'era anche un giocatore molto importante come Destiny Udogie . Il talento italiano cresciuto in quel di Verona si è raccontato assieme alla Gazzetta dello Sport per un'intervista esclusiva. Andiamo a scoprire tutte le sue dichiarazioni e il punto sulla carriera che è decollata in maniera incredibile ed estremamente veloce.

"Io sto imparando tanto con questo gruppo. Sottil? E’ diretto, mi piace e ha un’idea di gioco precisa". Il laterale inizia subito con delle affermazioni molto importanti sul gruppo squadra bianconero e spiega che proprio Sottil lo sta aiutando molto a crescere in vista del passaggio in un campionato importante come la Premier. Ecco le sue parole sul trasferimento al Tottenham: "Premier League? Un campionato competitivo come la Serie A. Per ora la guardo in Tv e penso a migliorare". Destiny ha sempre dimostrato di avere i piedi per terra ed essere un gran lavoratore e queste parole continuano a dare valore al giocatore. L'intervista non si conclude qua, visto che non è mancata qualche domanda sulla nazionale.