Notizie Udinese | Udogie sul futuro: “Dal prossimo anno penserò al Tottenham”

Sottil e la squadra sanno che non possono più sbagliare e faranno di tutto per tornare a vincere. Sicuramente non ci saranno Becao e Lovric, due pedine fondamentali nello scacchiere tattico del tecnico piemontese. Soprattutto quella del centrale ex Cska Mosca, vero leader della retroguardia e senatore dello spogliatoio. Purtroppo le sue condizioni non paiono migliorare e il pessimismo di rivederlo solo a inizio 2023 aumenta. Toccherà a Udogie e compagni sopperire alla sua assenza. Proprio il laterale italiano ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport.