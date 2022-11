Notizie Udinese – Udogie vuole giocare: ecco le ultime sulle sue condizioni

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Intanto si cerca di fare il punto sulle condizioni di Destiny Udogie

Redazione

La squadra bianconera vuole continuare a sorprendere come fatto nel corso di tutto l'inizio del campionato, dopo le sei vittorie consecutive e i nove risultati utili di fila sono arrivate diverse battute d'arresto che fanno abbastanza male. Adesso arriva una sfida che permette a tutti di poter sperare al ritorno dei tre punti, un match contro una squadra che in casa riesce a dare filo da torcere a tutti gli avversari, stiamo parlando dello Spezia di Luca Gotti. La squadra della Liguria vuole tornare a scalare la classifica e provare in tutti i modi ad allontanarsi dalle zone poco nobili di quest'ultima. Le prossime ore saranno molto importanti anche per scoprire se riuscirà a rientrare un giocatore fondamentale per il team di Andrea Sottil. Ecco tutte le ultime sulle condizioni di Destiny Udogie.

Venerdì scorso ad un'ora dal match la notizia ha sorpreso tutti. Udogie ai box fa sicuramente un certo effetto visto che dal novembre scorso non aveva ancora saltato una partita. Sicuramente, però, il giocatore non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco ed anche tutti i suoi compagni lo aspettano. Il suo supporto è pressoché fondamentale e si vuole fare il possibile per poterlo riavere già contro lo Spezia di Gotti.

La sua possibile presenza — Al momento si fa un calcolo percentuale, visto che non c'è nessuna sicurezza che Destiny venga convocato, anche se questo pomeriggio potremmo scoprire qualcosa in più. Secondo diverse testate giornalistiche, la possibilità di vederlo in campo si aggira intorno al 40/50%. L'affaticamento sicuramente non lo lascia tranquillo e rischiarlo potrebbe essere un problema maggiore, ma al momento l'Udinese ha sicuramente bisogno delle sue sgroppate.