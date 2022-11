Calciomercato Udinese – Da Napoli a Milano, tutte vogliono Lazar: il punto

Diverse super squadre del nostro campionato sono interessate al centrocampista tedesco (di origini serbe) Lazar Samardzic: il punto

Redazione

La sua esplosione sembra avvicinarsi sempre di più e manca sempre di meno alla possibilità che qualche squadra di grande caratura cerchi in tutti i modi di strappare le sue prestazioni ai bianconeri. Lazar Samardzic è un talento dalle grandi qualità e un giocatore che non vede l'ora di rendersi protagonista anche in un campionato così difficile come la massima serie del calcio italiano. Non saranno decisive le prossime ore ma sappiamo che diverse società del nostro calcio stanno preparando l'assalto al talentino tedesco. Le piste percorribili sono diverse e adesso tocca all'Udinese fare il massimo per poter difendersi dagli assalti che sicuramente arriveranno nel corso della prossima sessione di mercato.

L'ultimo team in ordine cronologico ad aver mostrato interesse nelle sue prestazioni è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra è primissima in classifica e sta letteralmente dominando il nostro campionato. Motivo per cui il presidente potrebbe pensare a qualche altro rinforzo per allungare la rosa e aiutare a riportare un titolo che agli azzurri manca da veramente tantissimo tempo. Al momento, però, non c'è ancora nulla di serio se non un semplice scambio di informazioni, quello che potrebbe essere un ostacolo è la valutazione dei bianconeri: venti milioni di euro. Non solo il Napoli, ma anche altre squadre si sono mostrate interessati a Laki.

Le notizie da Milano — I rossoneri non hanno mai mollato gli occhi di dosso dal fantasista nel giro delle nazionali minori. Sin da prima dell'arrivo dell'Udinese, la dirigenza ha provato in tutti i modi a soffiarlo alla concorrenza, ma Lazar non si sentiva ancora pronto per una chiamata così importante. Chissà che ora, invece, il giocatore si sente di aver raggiunto la maturità necessaria e di conseguenza inizi una vera e propria trattativa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime di formazione in vista del prossimo match. Il titolare tra Beto e Success <<<