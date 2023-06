News Udinese – Udogie insufficiente alla prima / La partita degli azzurrini

Quanto può un solo errore condizionare la prestazione personale ed anche del team? Chiedete a Destiny Udogie che ieri sulla fascia è stato un vero e proprio portento, ma sfortunatamente a metà della seconda frazione per via di un pallone non spazzato ha permesso il vantaggio della Francia. Sicuramente il voto finale per l'italiano è insufficiente. Allo stesso tempo non possiamo anche annotare la prova degli azzurrini. I ragazzi di Nicolato, oggi, hanno sicuramente tanto da recriminare visto l'arbitraggio tutt'altro che adatto ad una manifestazione di questo peso. Un rigore non dato su cui nasce l'azione del vantaggio francese. Un gol con il pallone dentro di un mezzo metro non visto dall'arbitro. L'azione del vantaggio francese viziata da un'irregolarità. Tutto questo è davvero incredibile se pensiamo che l'Italia adesso non può più sbagliare e soprattutto rischia di non qualificarsi per l'ennesima volta alle Olimpiadi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Caccia alla seconda punta <<<