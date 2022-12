News Udinese – Udogie e Makengo sono pronti / Ecco la data del rientro

I due grandi amici sono pronti per tornare assieme sul campo da gioco. Ecco tutte le ultime sul rientro in campo di Jean Makengo e Udogie

Dopo tanta attesa finalmente i due giocatori sono pronti per tornare ad allenarsi sui campi del Bruseschi. La squadra bianconera non vede l'ora di accogliere degli elementi fondamentali in vista dei prossimi impegni di campionato (visto che il fischio d'inizio è pianificato tra meno di tre settimane). Andrea Sottil ha intenzione di continuare a fare le cose in grande e di conseguenza ha bisogno di tutta la squadra. Jean Victor Makengo e Destiny Udogie sono fondamentali per la società dei Pozzo e di conseguenza ecco tutte le ultime sul loro ritorno in campo. Ci siamo quasi, manca davvero pochissimo al rientro.

La data fissata sia dal mister che da tutto lo staff tecnico è quella di domani pomeriggio. I giovani avevano già recuperato nel corso della scorsa settimana dal loro infortunio, ma bisognava attendere un recupero di forma prima di poterli buttare di nuovo nella mischia. Secondo tutti gli addetti ai lavori, adesso tutti sono pronti e bisogna solo attendere questo weekend per poterli rivedere calpestare le zolle della Dacia Arena. La partita contro il Bilbao sarà un importante banco di prova non solo per la squadra, ma anche per i due protagonisti che non vedono l'ora di rimettersi in discussione.

Fermi da molto tempo — Il francese non vede il campo da gioco da davvero tantissimo tempo, visto che il suo fastidio l'aveva tenuto fuori dai giochi per ben due mesi. A partire dallo scorso 30 Ottobre il talento non è più riuscito ad essere convocato ed ha dovuto lavorare in maniera copiosa e continuativa per potersi prendere un posto da protagonista in vista della ripresa. Destiny, invece, ha saltato le ultime tre partite per via di un fastidio muscolare ma adesso è tornato al suo meglio.