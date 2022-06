Notizie Udinese – Udogie tra i migliori giovani / Entra in top 10

Il team bianconero si prepara alla prossima stagione di campionato, stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza: le ultime

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita, nonostante in una sola settimana dalla fine del campionato siano cambiate moltissime cose. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire e fare la sua per poter continuare a migliorarsi e mettere in difficoltà tutte le società che si mettono sul cammino. Intanto è iniziata la progettazione della nuova stagione, stiamo parlando di un team che ha appena trovato l'accordo con il suo nuovo tecnico anche se ancora manca l'ufficialità. Sarà questione di tempo prima che Andrea Sottil possa entrare a far parte (a tutti gli effetti) di questa società. Intanto si parla di talentini bianconeri, Destiny Udogie ha sorpreso tutti e secondo il CIES rientra in una speciale classifica dedicata ai giovani. Ecco di cosa stiamo parlando.

La graduatoria

Il talento italiano che è anche stato convocato da Roberto Mancini si reputa pronto e non vede l'ora di iniziare la nuova stagione per poter continuare a sorprendere e fare sempre meglio. Come detto in precedenza, secondo il Cies: Destiny Udogie rientra tra gli under 20 più utilizzati in questo primo semestre del 2022. Una classifica speciale che oltre lui vede grandissimi prospetti come Bellingham oppure Pablo Gavi e Pedri del Barcellona. Sicuramente un motivo di orgoglio per l'Udinese che ha dato fiducia ad un perfetto sconosciuto e quest'ultimo sta già iniziando a ripagare a suon di gol e buonissime prestazioni.

Il futuro

Il terzino italiano sta facendo così tanto bene che diversi club sono alla sua caccia e non vedono l'ora di poterselo assicurare. Stiamo parlando di squadra che vogliono fare la differenza e ambiscono ai migliori traguardi collettivi. La prima società interessata sono i bianconeri di Max Allegri e seguiti a rimorchio dai neroazzurri di Simone Inzaghi.