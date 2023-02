News Udinese – Udogie predestinato / Domenica battuto un nuovo primato

Proprio questo gol ha atto entrare Destiny in una speciale classifica e battere un piccolo record (che non è sicuro, però, di poter mantenere). Il laterale ha messo a segno il gol più veloce di questa annata in Serie A. Sono bastati venticinque secondi ad un giocatore davvero sublime per mettere a referto questo piccolo capolavoro. Ennesimo motivo in più per poter giustificare tutto l'interesse che sta riscontrando e soprattutto la spesa fatta quest'estate da una società di alto livello come quella inglese. Adesso Destiny non può fare altro che continuare a giocare su questi livelli per arrivare a Londra e non essere uno dei tanti, ma la nuova freccia della squadra guidata da Antonio Conte.