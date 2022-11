Udinese – Ufficiale: l’ex Sulley Muntari appende le scarpe al chiodo

Proprio in queste ore è arrivata l'ufficialità e l'ex giocatore dell'Udinese Sulley Muntari ha deciso che appenderà gli scarpini al chiodo. Nelle ultime giornate è stato protagonista in Qatar, visto che veniva spesso inquadrato in tribuna come supporter (in prima linea) della nazionale del suo paese natale. Ora, invece, avrà la possibilità di seguirla da vicino con molta più regolarità visto che non sarà più impegnato sui campi da gioco di tutto il mondo. Andiamo a ricostruire la sua carriera , partendo proprio dalle origini e dai suoi esordi nel nostro campionato.

La carriera in Europa è iniziata proprio con le giovanili dell'Udinese, nel lontano 2002. Sulley ha vestito la maglia bianconera per cinque stagioni di fila, diventando un vero e proprio beniamino del team. Dopo queste annate in cui ha collezionato ben 153 presenze condite da nove gol e dieci assist è arrivato il suo trasferimento in Inghilterra, più precisamente al Portsmouth. Anche oltremanica ha sorpreso tutti ed infatti si è preso un ruolo di primissimo livello in Premier League. La sua esperienza, però, è durata una sola stagione visto che è arrivato l'estate successiva il trasferimento in quel di Milano, sponda neroazzurra. Il team all'epoca di Massimo Moratti ha pagato quasi quindici milioni di euro per potersi assicurare le sue prestazioni.