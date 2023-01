Udinese – Adesso è ufficiale: Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria

Da qualche minuto è arrivata l'ufficialità da parte delle due società e Bram Nuytinck si trasferisce ufficialmente a Genova, più precisamente alla Sampdoria. Da diverse ore si vociferava quello che a detta di tutti è uno dei primi colpi di questo mercato invernale. In una società come la Doria che deve fare attenzione ad ogni spesa, l'entrata di un giocatore a costo zero è un vero e proprio toccasana ed anche l'unico modo per poter fare andare in porto un'operazione del genere. Con questo prestito il contratto di Brambo andrà in scadenza e di conseguenza l'Udinese perderà l'ex capitano a costo zero nel corso della prossima estate, quando sarà libero di firmare per qualsiasi società. Nel frattempo andiamo a vedere il saluto che gli ha riservato la società del Friuli Venezia Giulia.