Udinese | Botto di fine anno: Nuytinck vicino a un altro club di Serie A

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara per i prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Al momento resta da monitorare anche la situazione che riguarda il mercato, visto che sono diverse le piste che vorrebbe percorrere la società dei Pozzo . Sono diversi i possibili affari presenti sul mercato e di conseguenza si parla anche di una possibile rivoluzione, specialmente in un ruolo dove si continuano ad alternare molte voci sia in entrata che in uscita. Ecco che con il nuovo è arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere i piani tattici del tecnico piemontese.

Il sostituto

Nel mentre Marino è già corso ai ripari. Infatti è notizia dei giorni scorsi che l'Udinese stia facendo sul serio per Valentin Rosier, centrale in forza al Besiktas. Il club friulano avrebbe offerto infatti al club turco 6 milioni di euro e il 10% della futura cessione del terzino francese. Il classe '96 è stato acquistato a titolo definitivo dal club turco che lo aveva avuto in prestito dallo Sporting Lisbona e il suo contratto ha scadenza il 30 giugno 2025. Vedremo come andrà a finire, quel che è certo è che si parte con il primo botto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto del via che sarà tra soli quattro giorni. Ecco le ultime info sul match con l'Empoli <<<