News Udinese | Ufficiale: Ilija Nestorovski rinnova fino al 2023

Ilija Nestorovski ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese fino al 2023. Il centravanti rimarrà presso la corte friulana per un altro anno. Sottil potrà contare anche su di lui. Nell'ultima stagione ha collezionato appena 9 presenze, 1 gol e 1 assist. Il calciomercato dell'Udinese, che rimane ancora un mistero, ha portato la famiglia Pozzo a rinnovare il contratto dell'attaccante. Un prolungamento voluto da entrambe le parti. Alla firma che lega l'attaccante fino all'Udinese fino al 2023, infatti, è stata aggiunta anche l'opzione per un'altra stagione. Insomma, l'Udinese e Nestorovski andranno avanti insieme. Deulofeu continua ad essere un attaccante dell'Udinese, per ora. Beto e Success non si toccano. Pussetto, invece, è tornato in Inghilterra. L'eventuale cessione di Gerard Deulofeu dovrebbe portare l'Udinese a regalare un nuovo attaccante a mister Sottil che, nel frattempo, è pronto a lavorare anche con il centravanti macedone. Ma non è tutto.