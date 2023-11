Udinese – Ufficiale, sabato si scende in campo: ecco contro chi

Ufficiale, questo sabato l'Udinese scenderà in campo per una sfida amichevole. Ecco tutte le informazioni riguardo il match in programma

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha bisogno di minuti su minuti per assimilare le nuove tattiche di gioco offerte dal tecnico Gabriele Cioffi. Proprio per questo motivo non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli su questo match.

La partita si giocherà questo sabato alle ore 15 contro l’NK Istra. La formazione del massimo campionato croato ha intenzione di mettere in difficoltà gli uomini della famiglia Pozzo. Una sfida da non perdere. Non è ancora chiaro se sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale dell'Udinese.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.