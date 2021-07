News Udinese – Ufficiali le prime due amichevoli dei bianconeri

Ufficializzate le prime due amichevoli per la società friulana. Andiamo a vedere nei dettagli chi affronterà l'Udinese

La prima partita valida per la stagione 2021/2022 sarà Udinese - Nd Bilje . La squadra del patron Pozzo si batterà contro una società di seconda divisione slovena. Il match verrà giocato a Manzano, ma sarà un test a porte chiuse , di conseguenza bisogna ancora aspettare prima di poter vedere, dal vivo, la squadra all'opera. L a partita sarà comunque in streaming su Udinese TV . Un impegno che potrebbe risultare facilissimo sulla carta, ma da non sottovalutare. La squadra del paese confinante con il nostro sicuramente arriva al match con una preparazione quasi completa, mentre nel primo test match stagionale, i giocatori di casa potrebbero avere le gambe molto pesanti. In conclusione una partita che può già iniziare a dire qualcosa sulla stagione che è appena iniziata, ma resta comunque un risultato che andrà preso con le pinze .

Il secondo match sarà contro il Lens, un test match sicuramente più impegnativo. Nella scorsa stagione la squadra con sede nel nord della Francia ha fatto vedere grandissime cose anche da semplice neopromossa. La partita verrà giocata in trasferta allo stadio di Lens, alle ore diciotto del 31/07. In questa occasione potremo avere conferme sul modulo e sui giocatori che sceglierà Gotti in vista di questa stagione. Inoltre l'Udinese troverà contro un giocatore che a lungo ha vestito la maglia bianconera, parliamo di Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano ancora famoso per il decisivo gol del 2-1 nella prestigiosissima vittoria ottenuta contro la squadra campione d'Italia 2019/2020. Questo match sarà aperto al pubblico, ma avere i biglietti sarà praticamente impossibile, viste le restrizioni e la pre-vendita riservata quasi completamente ai tifosi del Lens. Nel frattempo la società si muove sul mercato ed ecco il nuovo nome in lizza per la porta <<<