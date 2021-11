News Udinese – L’ultima chiamata / Oggi ci si gioca tutto

Diversi i giocatori che non sono ancora riusciti a diventare importanti per il tecnico Luca Gotti. Oggi la loro ultima chance

Primo su tutti, date anche le sue recenti dichiarazioni, è sicuramente Sebastien De Maio. L'ex Bologna in ben dodici giornate non ha ancora giocato un solo minuto, anche se in amichevole è spesso tra i migliori in campo. Addirittura nella partita contro il Sassuolo gli è stato preferito il neo arrivato Perez a suo discapito. Quella di oggi è una ghiottissima occasione per iniziare a prendere qualche minuto in più. Non solo il francese, ma anche l'olandese Marvin Zeegelaar è oramai ai margini del progetto societario e non riesce a trovare spazio. Questo test potrebbe regalare delle verità importanti riguardo al suo futuro, se sarà ad Udine o in un'altra città.