News Udinese – Le ultime sul ballottaggio Beto-Success | Chi dal primo?

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Una partita che non sarà assolutamente semplice contro una squadra che ha intenzione di mettere in difficoltà il team di Andrea Sottil. Da una parte ci saranno i bianconeri e dall'altra il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il team neroverde vuole vincere e convincere davanti al suo pubblico al Mapei Stadium. D'altro canto, però, l'Udinese ha la voglia e le intenzioni per riconfermarsi a tutti gli effetti. Ora tocca al mister Andrea Sottil cercare di mettere in campo la migliore formazione possibile. Ecco quale potrebbe essere la scelta in attacco.