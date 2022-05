News Udinese – Le ultime dai campi del Bruseschi / Il Sassuolo si avvicina

Il team bianconero continua a prepararsi in vista del prossimo incontro di campionato. Una situazione non semplice: le ultime

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra vuole fare il possibile per poter fare la differenza e di conseguenza provare in tutti i modi a ottenere e lottare per il decimo posto finale. Il piazzamento obiettivo dista ben quattro punti e la squadra deve fare il possibile pur di poter agguantare un risultato tutt'altro che scontato. Il prossimo incontro potrebbe già risultare decisivo visto che la società ha bisogno di non sbagliare nulla e vincere per poter accorciare le distanze e soprattutto scalare un'altra posizione in graduatoria. Lo stato di forma fa ben sperare, gli infortuni molto meno. Intanto andiamo a vedere tutti i dettagli dell'allenamento odierno.

La seduta

Oggi la squadra è scesa in campo al mattino ed ha svolto le solite procedure di riscaldamento prima di concentrarsi in maniera vera e propria sull'allenamento di giornata. Il programma prevedeva principalmente del lavoro di carico all'interno della palestra del club a cui vanno unite delle ripetute ed un lavoro a secco sul campo da gioco. Solo dopo è stata l'ora del pallone e dei vari esercizi tecnico tattici che aiutano a preparare al meglio l'impegno con i neroverdi. Proprio mentre si viaggia verso il prossimo incontro non puoi perderti tutte le novità di formazione.

In campo

La società vuole scendere in campo e fare la differenza senza nessuna ombra di dubbio. Bisogna fare il possibile per potersi confermare come una delle migliori squadre del momento, con o senza gli attaccanti titolari. Ebbene sì, perché al Mapei Stadium di Reggio Emilia bisognerà fare a meno sia di Isaac Success che di Beto. La squadra vuole provare comunque a prendere d'assalto e sconfiggere gli avversari, ma non sarà semplice. Intanto non perderti tutte le ultime novità in vista della prossima sessione di calciomercato. Il patron Pozzo ha un'idea incredibile. Un colpo clamoroso <<<