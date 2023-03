Udinese | Le ultime da Casteldebole: Orsolini recuperato. Out Cambiaso

I rossoblù sono al lavoro per preparare la partita di domenica prossima contro i friulani. Ecco le ultime dall'infermeria

Il team guidato da Andrea Sottil si gode il ritrovamento del settimo posto in classifica in vista del match di questa sera che vedrà protagonisti i bianconeri di Max Allegri. Non si fa in tempo, però, a gioire per un grande successo che bisogna subito pensare ai prossimi appuntamenti degni di nota. Da una parte abbiamo una squadra che ha grande voglia di continuare a vincere come l'Udinese e dall'altra un team che sta crescendo esponenzialmente da quando è arrivato il nuovo tecnico Thiago Motta. Il match contro il Bologna sarà duro sotto tutti i punti di vista. Andiamo a conoscere la situazione dei rossoblù.

Il Bologna si è allenato ieri mattina e il Corriere dello sport ha riassunto la situazione degli uomini a disposizione di Motta in base alle ultime indicazioni provenienti da Casteldebole: contro l'Udinese saranno sicuramente out Cambiaso e Arnautovic, ancora alle prese con i problemi fisici. A parte ha lavorato ieri Dominguez, che continuerà fino a domani la sua preparazione personalizzata, per rientrare poi in gruppo.

Situazione Orsolini — Per quanto riguarda la probabile formazione per domenica prossima, con l'Udinese si prospetta il ritorno dal primo minuto di Orsolini sulla destra. Con lui è possibile l'inserimento di Dominguez, anche se Moro continua a insidiare l'argentino. Il croato ha cercato di sfruttare nel migliore dei modi le occasioni avute, portando qualità e dinamicità al centrocampo rossoblù. Sulla fascia sinistra, senza Cambiaso, torneranno i due greci Lykogiannis e Kyriakopoulos, che hanno mostrato forte sintonia, complice anche l'abitudine di giocare insieme in nazionale, certificata nell'azione del pari di Salerno.