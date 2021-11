News Udinese – Le ultime dal campo d’allenamento: “Importanti novità”

La squadra continua ad allenarsi in vista della prossima amichevole che sarà contro il Koper, società della prima serie slovena

La squadra bianconera continua a lavorare sull'onda dell'entusiasmo. I tre punti ottenuti contro il Sassuolo hanno portato fiducia in quel di Udine e tutto il team ne risente positivamente. Ora bisogna continuare sul sentiero tracciato e continuare ad inanellare risultati positivi. A partire dall'amichevole in programma domani alle 15, contro il Koper. Un impegno tutt'altro che da sottovalutare, dato che la società slovena occupa la prima posizione nella massima categoria nazionale. Questo test sarà fondamentaleper il tecnico Luca Gotti, in questo modo si potrà tenere conto dei progressi dei tanti giovani che giocano in maglia bianconera ed inoltre ci sarà la possibilità di provare qualche schema del tutto nuovo. Intanto andiamo a vedere come è andata l'ultima seduta d'allenamento.

L'allenamento

In programma, ieri, una semplice seduta singola. Questa è stata organizzata nel pomeriggio e tutto il gruppo al completo si è presentato. Eccezion fatta per i due nazionali, Jens Stryger Larsen e l'esterno argentino Nahuel Molina. Il programma è stato il seguente. Per iniziare le consuete fasi di attivazione, seguite da esercitazioni tecnico tattiche ed infine esercizi concentrati sul possesso e sulla finalizzazione. Per concludere la giornata, una partitella a campo ridotto. Non finisce qua la cronaca della giornata al Bruseschi. Ci sono altre importanti novità.

Il ritorno

Era tornato per precauzione dalla nazionale, l'Under 21 di Nicolato. Stiamo parlando di Destiny Udogie, l'esterno italiano aveva avvertito un fastidio muscolare e per questo motivo non ha continuato ad allenarsi con l'Italia. Al suo ritorno ad Udine c'era grande preoccupazione riguardo le sue condizioni. L'allarme, fortunatamente, sembra esser rientrato, dato che ieri è riuscito ad allenarsi regolarmente con i compagni.