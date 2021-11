News Udinese – Le ultime dalle nazionali / I bianconeri si fanno notare

I bianconeri continuano a sorprendere e non lasciano nulla al caso. Anche con la nazionale giocano e convincono

Redazione

Pochi ma buoni, è questo il diktat delle convocazioni nazionali emanate per i giocatori dell'Udinese. La società gestita dal presidente Giampaolo Pozzo, ha visto partire ben tre giocatori per i match delle rispettive nazionali. Stiamo parlando di Jens Stryger Larsen e Nahuel Molina, ai due andrebbe aggiunto anche Destiny Udogie, ma il difensore italiano ha dovuto abbandonare il ritiro per via di un problema muscolare. Anche per gli altri due esterni impegnati con il proprio paese è tempo di bilanci. Le qualificazioni per il mondiale in Qatar iniziano a vedere una fine. Vediamo come si sono comportati i giocatori dell'Udinese.

Larsen e Molina

Tutti e due gli esterni hanno ben figurato fino a questo momento. Il danese da titolare nella vittoria contro le Isole Faroe, ha giocato per ben 90 minuti da difensore centrale nella difesa a tre. Un ruolo insolito, ma adottato in caso di emergenza anche con la maglia bianconera. Da questi particolari si può chiaramente intuire la grande duttilità del giocatore friulano. Anche Molina si è ben comportato con la maglia dell'Albiceleste. Pure lui titolare per 90 minuti in un match decisivo, contro l'Uruguay. Piccolo cambiamento di ruolo anche per il difensore, non impiegato in un centrocampo a cinque, ma un po' più arretrato in una difesa a quattro. Comunque una prestazione fatta di molta quantità e grande solidità. Arrivano notizie importanti anche dalla nazionale Svizzera. Un difensore che dovrà giocare contro l'Udinese alza bandiera bianca.

Il Torino

Il giocatore dei granata che non ci sarà contro l'Udinese, Lunedì è Ricardo Rodriguez. Dopo il suo ritorno in Italia, le visite di controllo hanno riscontrato una lesione. Un problema che sicuramente lo terrà lontano dai campi per un po' di tempo.