News Udinese – Le ultime su Gerard Deulofeu / Ecco le sue parole

Il team bianconero sa che deve fare molto di più per potersi riprendere in classifica. Nel frattempo ecco le ultime su Gerard Deulofeu

La squadra allenata da Andrea Sottil non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa. Stiamo parlando di un team che ha dato tutto dal primo giorno, ma che probabilmente è arrivato troppo lungo e stanco sotto il punto di vista della preparazione. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro i Campioni d'Italia, sono arrivati ben nove risultati utili di fila e nel mezzo anche sei vittorie consecutive, ma dal pareggio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri è iniziato un vero e proprio momento negativo. La società non è più riuscita a portare a casa i tre punti e collezionato ben sette partite senza vittoria, un risultato tutt'altro che positivo. Nel corso dell'ultimo incontro si è anche infortunato un giocatore fondamentale come Gerard Deulofeu , ecco tutte le ultime sul talento spagnolo.

Sin da quando è uscito dal campo, la preoccupazione era molto alta e in tanti pensavano che il suo abbandono potesse fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Si prospettava uno stop lungo ed un infortunio duraturo che avrebbe fatto molto male non solo a lui (viste le sue prestazioni nell'ultimo anno) ma anche a tutti i tifosi dell'Udinese. Proprio ieri sera, però, ha preso parola e specificato tutto sul suo infortunio. Ecco quando potremo rivedere la seconda punta spagnola sul campo da gioco.

Le dichiarazioni e il rientro

"Ho pensato al peggio immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c'è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave". Per fortuna Gerard è tranquillo e dopo le lacrime può tornare (parzialmente) a sorridere e lavorare per poter tornare sul campo da gioco.