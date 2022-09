Udinese – Le ultime verso i neroazzurri / Torna Lukaku dal primo?

Il primo team del Friuli Venezia Giulia si gode una classifica che sorride e non poco. La squadra si trova subito dietro il terzetto di testa composto da rossoneri, Atalanta e Napoli. La squadra di Andrea Sottilpuò vantare la bellezza di 13 punti in sole sei partite. Subito dietro l'Udinese ci sono i neroazzurri di Simone Inzaghi che saranno anche il prossimo avversario della società bianconera. Al momento i milanesi non stanno affrontando un grande momento di forma, visto che sono arrivate già due sconfitte in scontri diretti e bisogna (sicuramente) fare molto di più per poter ambire alle posizioni di vertice. Quello contro l'Udinese sarà un vero e proprio banco di prova per poter testare l'avanzamento della condizione e il recupero del gioco fatto nella passata stagione. Nel frattempo mister Inzaghi cerca anche di recuperare un giocatore molto importante come Romelu Lukaku.