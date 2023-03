Udinese / Le ultime dal Bruseschi: ancora a parte Masina, Pereyra ok

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio con l'Empoli, l'Udinese è chiamata a confermarla e il calendario propone un'altra sfida delicata. I bianconeri saranno di scena alla Dacia Arena contro i Campioni d'Italia, impegnati stasera contro la Salernitana. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Seduta mattutina sotto la pioggia per i ragazzi di Sottil che da oggi si sono concentrati su un lavoro di tattica in vista della sfida ai rossoneri. Adam Masina , alle prese con l'elongazione al flessore della gamba destra, ha svolto un percorso differenziato e le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente. Difficile riaverlo già sabato contro i rossoneri, si punta alla convocazione per la trasferta di domenica 2 aprile alle 12,30 a Bologna.

Walace e Pereyra ci saranno

Allarme rientrato in casa Udinese. Dopo le assenze a sorpresa nell'allenamento di ieri pomeriggio, Walace e Roberto Pereyra hanno lavorato in gruppo. Nulla di grave, come ha riferito Sky Sport, per entrambi si è trattato di semplice gestione. Oggi sono tornati in gruppo e al momento la loro presenza in campo sabato sera contro il Milan non sembra in dubbio.