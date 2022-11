Napoli-Udinese | Le ultime: Spalletti dovrà fare a meno di due titolari

Il tecnico toscano è alla ricerca del quindicesimo risultato utile consecutivo, fondamentale per congelare il primo posto

Spalletti sa che la sfida con l'Udinese è una partita di fondamentale importanza per due motivi: il primo è chiudere l'anno nel migliore dei modi e il secondo è mantenere invariato o aumentare il distacco dalle inseguitrici. Per farlo però dovrà battere una delle squadre rivelazione di questo campionato, capace di battere formazioni come Inter e Napoli. E come successo con Atalanta ed Empoli dovrà fare a meno di Kvara. Ecco le ultime sull'infermeria degli azzurri.

Gli azzurri si sono ritrovati quest'oggi a Castel Volturno per preparare il match contro l'Udinese in programma sabato al Maradona, valido per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. alla seduta odierna però non hanno preso parte tre giocatori: Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra anche per Sirigu e Kvaratskhelia.

Caso Kvara — Al momento il calciatore georgiano sembra essere stato fermato dal nuovo regolamento anti doping. L'attaccante non può più dal primo gennaio potersi fare delle siringhe di cortisone per accelerare il recupero, perché sarebbero considerate come sostante dopanti. Bisogna muoversi di conseguenza e provare in tutti i modi a rientrare per la partita, ma senza strafare. Secondo il quotidiano Repubblica, infatti, risulta molto difficoltoso un suo recupero in tempi brevi e di conseguenza si sta lavorando in modo da fare il possibile per poter avere la possibilità di recuperarlo al meglio in vista della seconda parte di stagione. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema infortuni. Anche l'Udinese deve rinunciare a diversi suoi componenti.