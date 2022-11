Calciomercato Udinese – Le ultime sui rinnovi: situazione in evoluzione

La squadra bianconera continua a guardarsi intorno sui rinnovi. Una situazione che riguarda diversi giocatori e va risolta il prima possibile

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dell'ultimo incontro prima della pausa, ma in questo articolo non ci concentreremo sul calcio giocato, ma sul mercato. Iniziano ad esserci le prime notizie sui rinnovi dei componenti del team friulano, sicuramente una situazione complessa. Sono parecchi i giocatori in attesa di una chiamata e pronti per ritrattare i loro contratti. Si parla di titolarissimi, ma anche di componenti del team che sembrano oramai essere completamente fuori dal progetto. Andiamo ad analizzare i casi più eclatanti, con un calciatore in particolare che sembra essersi rilanciato proprio in questo ultimo periodo e dopo la partita di ieri sera.

Il primo dei due protagonisti è l'ex capitano Bram Nuytinck. Nel corso di questa stagione si è dovuto accontentare di tanta panchina e si è visto sorpassare da quasi tutti i difensori dell'Udinese, da Bijol a Enzo Ebosse. Ieri sera, però, è arrivata la sua occasione ed è riuscita a sfruttarla in ottimo modo facendo capire a mister Sottil di poter essere ancora utile per la causa. Per quanto riguarda il suo rinnovo non sembra esserci fretta, visto che stiamo parlando di un calciatore molto legato ai colori bianconeri. Non possiamo dire la stessa cosa per il secondo talento interessato.

Il secondo protagonista — L'altro talento al centro dell'articolo è Roberto Pereyra. Il fantasista argentino non vede l'ora di rinnovare come detto anche da lui in una recente intervista. Bisogna vedere, però, se la squadra riuscirà a trovare un accordo visto anche il grande interesse che il Tucu riscontra in giro per l'Europa. Il mese di gennaio potrebbe essere decisivo sotto tutti i punti di vista e solo con il passare del tempo potremmo sapere se resterà ancora all'Udinese. Cambiando rapidamente discorso e tornando sul calcio giocato. Non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese e Spezia <<<