News Udinese – Torna il capitano / Domani la squadra affidata a Nuytinck

Il team bianconero ricomincia a lavorare in vista del prossimo incontro in programma. La società non vuole sottovalutare nessun impegno e di conseguenza testa al match di Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino. Sicuramente si prospetta una partita in cui tutte e due le squadre vogliono passare il turno, ma soprattutto l'occasione per vedere e provare dal primo minuto parecchie seconde linee. Il tecnico Andrea Sottil ha intenzione di cambiare diversi giocatori in tutti i ruoli, dalla porta fino all'attacco quasi nessuno verrà confermato. Quella di domani sera sarà l'occasione per tornare a vedere all'opera il capitano della passata stagione.

In una partita da dentro o fuori non ci si può permettere nemmeno un minuto di disattenzione e di conseguenza ci vuole personalità forte per iniziare sin da subito ad imporre il proprio gioco. Bram Nuytinck sembra avere le idee chiare e sarà proprio il capitano se non dovesse esserci dal primo minuto Roberto "El Tucu" Pereyra. Dall'approdo di Cioffi ha perso parecchie posizioni all'interno della squadra e di conseguenza da punto centrale è passato ad essere un ottimo rincalzo (quasi di lusso). Ecco chi domani sera lo aiuterà e sarà al suo fianco.

Il terzetto difensivo titolare

In una partita in cui si cambia tanto, bisogna comunque cercare determinati equilibri e Andrea Sottil sta cercando in tutti i modi di far fronte alle necessità, ma mettere in campo la miglior formazione possibile. Al fianco del difensore olandese potrebbe esserci un elemento che già conosce e assieme a cui ha giocato per diverso tempo come Nehuen Perez. La terza scelte, invece, dovrebbe ricadere su un neo arrivato, Enzo Ebosse.