Notizie Udinese | Un ex bianconero alla corte di Vincenzo Italiano

Il calciatore in questione è ovviamente Antonin Barak. Il centrocampista ceco ha vestito per tre stagioni la maglietta bianconera, ma i suoi tre anni in Friuli non sono stati molto fortunati. Acquistato dallo Slavia Praga nel 2017, Barak segna la prima rete con l'Udinese il 25 ottobre, nella partita esterna contro il Sassuolo. Sarà solo il primo dei soli 7 gol siglati dal fantasista, messo k.o. gli anni successivi dai continui infortuni. Sarà proprio la voglia di riscatto a portarlo a fare una super stagione a Lecce, per poi essere ceduto nel 2020 al Verona, dove lo scorso anno ha collezionato 11 gol, mettendosi in mostra come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Ora un nuovo step.