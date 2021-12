News Udinese – Finalmente un po’ di calma / I prossimi impegni

La squadra bianconera dopo il pareggio ottenuto contro la momentanea capolista si prende un giorno di pausa. Ecco i prossimi impegni

Come si può vedere dal titolo, i piani alti, hanno deciso per la riconferma . L'ex giocatore del Livorno ha colto al meglio la sua chance ed infatti contro la capolista, ha ottenuto un punto vitale ed importantissimo. Non tanto il risultato, quanto la prestazione ha convinto la società a tenere il tecnico. I rossoneri in 94 minuti sono riusciti a fare un solo tiro verso la porta friulana, con una strategia tattica perfetta, l'Udinese meritava anche qualcosa in più che un semplice pareggio. Inoltre Cioffi conosce benissimo il team, dato che faceva parte dello staff di Gotti. Ora non perdiamo i prossimi impegni .

In questo periodo non c'è sosta per il team, tra qualche giorno si scenderà in campo, di nuovo, in programma il match valido per la Coppa nazionale. Stiamo parlando dell'incontro tra Udinese e Crotone, che sarà martedì alle ore sei. La partita sarà in diretta, in chiaro, sulle reti Mediaset. Un'ottima occasione per vedere in campo tutte le seconde linee. Non sarà un incontro semplice, anche se l'avversario è in un momento di forma pessimo. Intanto non perderti tutte le valutazioni dell'incontro di ieri sera. I voti <<<