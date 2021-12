Cagliari-Udinese / Cioffi: ”Siamo stati coraggiosi. Deulofeu…”

L'Udinese torna, finalmente, alla vittoria grazie al 4-0 contro il Cagliari. Al termine della partita, ha parlato mister Gabriele Cioffi. Le parole

Ecco le parole del tecnico toscano. ''C'è poco da chiacchierare. Io ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro. Per fare risultato bisogna essere coraggiosi in tutte e due le fasi , quindi i quinti senza paura devono attaccare, le mezz'ale aggressive ed il lavoro sporco degli attaccanti. Giustamente, come diceva Deulofeu, ci godiamo la vittoria perchè è stata importante. Adesso testa e bassa e continuare a lavorare. E’ venuto tutto bene. Chiaramente, abbiamo trovato il Cagliari, che è una squadra di valore, in un momento di difficoltà. Siamo stati bravi ad approfittarne. Avere coraggio di affrontare l'avversario. Il coraggio porta coraggio . Questa è la linea. Nel primo tempo potevamo gestire meglio determinate situazioni''.

Mister Cioffi ha, poi, proseguito. ''Vincere aiuta a vincere. Non puoi aspettare che gli avversari ti concedano qualcosa, te la devi andare a prendere. Cerchiamo di riempire l'area ed essere coraggiosi. Il ruolo di Deulofeu? Puù essere questo visto oggi se lui fa quello che gli chiediamo, se fa vedere sia oggi che sabato scorso che ha spirito di sacrificio. Ci può portare tanti gol in più. Non dimenticando che noi in panchina abbiamo Forestieri, Nestorosvki, Pussetto e quel giovane talento di Samardzic. Quindi tutti devono tenere stretta la maglietta e Deulofeu lo sta dimostrando. Con Pavoletti a fine partita ci siamo chiariti. Al fischio finale ho fatto un urlo istintivo di pancia. Lui me lo ha fatto notare ed io ho chiesto giustamente scusa. E' finita lì''.