News Udinese | Unico bianconero in Qatar: ora tocca ad Enzo Ebosse

Il centrale africano è pronto a esordire nel suo primo Mondiale della carriera. Nel mentre ieri è sceso in capo nel match contro Panama

Redazione

I friulani si godono a pieno questo piccolo e meritato periodo di vacanza. Le ferie valgono per la maggior parte della rosa, ma non per tutti visto che il Camerun ha convocato per il Mondiale Enzo Ebosse, terzino arrivato in estate e adattato braccetto di difesa dopo l'infortunio di Masina. Nella giornata di ieri è andata in scena la sua amichevole contro Panama, in preparazione all'esordio che avverrà giovedì 24 novembre. Andiamo a vedere come si è comportato nel corso della precedente amichevole.

Il match di venerdì sera era contro la nazionale centro-americana e si trattava di una partita molto interessante e di un test match per constatare i meccanismi tattici in vista del Mondiale. La gara è terminata 1-1, in una sfida che metteva contro appunto Camerun e Panama. Nella selezione africana iniziavano titolari Onana (Inter), Hongla (Hellas) e Anguissa (Napoli), quest'ultimo autore dell'assist per il gol del momentaneo vantaggio firmato Choupo-Moting. All'intervallo è entrato in campo anche Ebosse che ha svolto comunque una prova attenta ed equilibrata.

Esordio Mondiale — La nazionale africana non ha avuto la fortuna dalla sua in occasione del sorteggio dei gironi. "I leoni indomabili" se la dovranno infatti vedere con Brasile, Serbia e Svizzera, in un girone che si preannuncia di ferro e che offre una grande possibilità di spettacolo. Il Camerun farà il suo esordio giovedì 24/11 alle ore 11 italiane contro la Svizzera, in un match che dirà già molto sulle ambizioni degli africani di passare il turno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. Nelle ultime ore va segnalato un forte interesse da parte del Napoli per due giovani talenti. I partenopei fanno sul serio: i dettagli <<<