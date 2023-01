Udinese / Da valutare le condizioni di Pereyra per la gara contro l’Hellas

Il club guidato da Andrea Sottil continua il suo percorso di crescita all'interno di questo campionato. Il girone d'andata della squadra bianconera è stato sicuramente positivo. Nonostante l'incostanza avuta negli ultimi mesi, sono arrivati ben 28 punti che al momento vogliono dire settimo posto in classifica e di conseguenza piazzamento assicurato alla prossima Conference League. Nel corso del match giocato a Marassi sono arrivate anche delle belle notizie sul fronte infortuni. Il primo giocatore ad aver ricevuto delle comunicazioni positive è stato Gerard Deulofeu che è tornato a calcare il campo da gioco. Per una notizia positiva ne è arrivata però una che preoccupa la tifoseria friulana. Andiamo nel dettaglio.

Oggi giorno di riposo oggi per l'Udinese che riprenderà domani la preparazione in vista del posticipo di l unedì alle 20,45 contro l'Hellas Verona. Durante la settimana, occhi puntati su Gerard Deulofeu , uscito precauzionalmente ieri dopo 13 minuti in campo per un fastidio al ginocchio, e capitan Pereyra , rimasto in panchina a causa di un risentimento muscolare avvertito prima della sfida.

Le condizioni del capitano

Le condizioni dell'argentino non preoccupano lo staff medico bianconero, anche se il suo forfait non è una cosa da sottovalutare. La tenuta dell'argentino è fondamentale se i bianconeri vogliono puntare a qualcosa di importante, per questo Sottil ha preferito tenere ai box il capitano. Non si può rischiare nulla, tanto meno una ricaduta. Per questo motivo, con il Verona, potrebbe avere ancora una chance dal '1 Ehizibue, autore ieri del gol vittoria. Cambiando rapidamente discorso non perdere tutti gli aggiornamenti di mercato che coinvolgono la squadra. Manca sempre meno alla fine della sessione invernale e l'Udinese vuole difendere tutti i suoi gioiellini. Ecco le ultime sulla trattativa che coinvolge una delle mezz'ali. Il Torino è su Makengo <<<