La vigilia è sempre il momento di frenesia sia per i giocatori, lo staff sia che per i tifosi di tutte le squadre. Runjaic non avrà Kristensen in difesa a causa di una lesione al bicipite femorale. Il danese salterà un bel po' di partite e proprio domani la Cremonese potrebbe sfoggiare una punta di primo ordine.
mondoudinese udinese news udinese Verso Cremonese-Udinese | Si gioca specchio! Vardy scalda i motori
udinese
Verso Cremonese-Udinese | Si gioca specchio! Vardy scalda i motori
L'ex Leicester potrebbe scendere in campo contro l'Udinese di Runjaic "difettata" dall'assenza di Thomas Kristensen
Jamie Vardy scalda i motori per esordire in Serie A dal primo minuto. Tutto lo Zini richiama la sua presenza e Nicola sembra pronto a farlo scendere in campo. Si tratta di un cliente scomodo per un semplice fattore: l'imprevedibilità. L'ex Leicester non ha ancora appurato il ritmo della Serie A ma la sua esperienza può essere determinante in qualsiasi momento.
Runjaic si affiderà a tre difensori centrali e sarà Kabasele il centrale indicato ad affrontarsi con il britannico. Lo stesso potrebbe fare Nicola. 3-5-2 per tutte e due le squadre. Le ultime di mercato: Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA