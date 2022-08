Notizie Udinese | Sarà un “vecchio” Diavolo contro i friulani

Non finiscono i guai per Pioli in vista della sfida ai bianconeri. Per questo i rossoneri potrebbero sfoggiare una formazione "vintage"

Il francese dovrebbe tornare in gruppo domani, ma la sua presenza dal '1 minuto resta in forte dubbio. In caso di forfait, il favorito a prendere il suo posto dovrebbe essere Ante Rebic . Con Origi rientrato solo in settimana ad allenarsi con i compagni, il croato ha grosse chance di tornare titolare.

L'attaccante ex Liverpool quindi è orientato verso la prima convocazione con la maglia dei campioni d'Italia, ma molto probabilmente si accomoderà in panchina al pari degli altri nuovi acquisti dell'estate rossonera. Si perchè la notizia degli ultimi minuti è che anche Charles De Keteleare non ha preso parte alla seduta odierna con la squadra, svolgendo un lavoro personalizzato a scopo precauzionale per un fastidio avvertito ieri. Con il belga fuori quasi certamente dall'undici titolare, ecco che sulla trequarti ritorna in voga il nome di Brahim Diaz. Lo spagnolo, che tanto ha deluso l'anno scorso, è pronto al riscatto e agirà al fianco di Leao. Sulla destra nessun dubbio, giocherà Messias, così come a centrocampo, dove Bennacer e Krunic sono sicuri di una maglia da titolare, con Pobega pronto a entrare a gara in corso (Tonali non sarà del match). In difesa i laterali saranno Theo Hernandez e Calabria, mentre i centrali saranno Kalulu in coppia con Tomori. In porta confermatissimo Maignan, MVP della scorsa stagione. I rossoneri così rispolverano una formazione senza nuovi innesti, per ricominciare da dove avevano finito. Starà agli uomini di Sottil portare a casa il quarto risultato utile consecutivo contro la squadra di Pioli, ma servirà una gara perfetta. Se invece volete scoprire i dubbi della formazione dei friulani, ecco i dubbi da sciogliere per Sottil <<<