News Udinese | Venerdì allenamento a porte aperte alla Dacia Arena

Mancano solo tre giorni al debutto casalingo degli uomini di Sottil. Dopo la sconfitta esterna contro i campioni d'Italia è già tempo per rifarsi per i bianconeri, alla ricerca dei primi punti in campionato. L'avversario è ostico, ringalluzzito anche dagli ultimi colpi di mercato. Per non ripetere il copione della gara della scorsa stagione, terminata 1-0 per i campani, l'Udinese dovrà mettere in campo una prestazione attenta, senza ripetere gli errori banali commessi a San Siro.

L'Udinese Summer tour "Penso sempre a te" ha organizzato nella giornata odierna un'incontro con alcuni giocatori del gruppo squadra. Infatti, a partire dalle 16,30 di oggi è stato possibile incontrare per i tifosi Padelli, Lovric, Masina e Bjol, che si sono prestati a foto e autografi. Questa "festa" è stata un'occasione per conoscere dal vivo i propri beniamini, in un clima disteso e sereno. Ma non finisce qui. L'Udinese ha da poco comunicato, sui propri canali social, la possibilità di seguire live l'allenamento dei bianconeri in preparazione alla sfida contro la Salernitana. Infatti, la seduta d'allenamento in programma alla Dacia Arena venerdì mattina alle 10,30, sarà aperta al pubblico. Per assistere alla prima parte di rifinitura, dalle 10 alle 10,30, sarà possibile l'ingresso passando dalla Curva Nord. Un'iniziativa volta al ringraziamento dei tifosi che tanto hanno spinto per prolungare la fine della campagna abbonamenti, già arrivati a quota 11mila. Entusiasmo alle stelle quindi per i bianconeri che però adesso hanno l'obbligo di ripagare questo calore già sabato, mettendo sul campo una prestazione degna di nota. Nel mentre marino è attivo sul mercato. L'Udinese è infatti in trattativa avanzata per la cessione di uno dei suoi gioielli, ecco di chi si tratta <<<