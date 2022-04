Udinese – Venezia / Cioffi vs Zanetti: le probabili formazioni

Il team bianconero si avvicina all'incontro di campionato. Stiamo parlando di un match tutt'altro che scontato. Le probabili formazioni

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita , la squadra guidata da Gabriele Cioffi vuole inanellare altri risultati postivi e senza ombra di dubbio continuare quello che è stato incominciato qualche mese fa. Con i due match da recuperare si può fare una bella scalata in classifica ed ambire addirittura alle posizioni che si trovano sulla sinistra della graduatoria. Non vengono, però, ammessi degli errori e di conseguenza già il prossimo incontro potrebbe risultare decisivo. Anche il Venezia è davanti ad un bivio e cerca in tutti i modi di poter ottenere dei punti importanti per la salvezza. Intanto è già ora di probabili formazioni e di conseguenza ecco le scelte di Cioffi e Zanetti .

La squadra friulana dovrà decidere quali giocatori schierare ed al momento c'è un ballottaggio in ogni ruolo. In difesa ancora apertissima la sfida tra Nuytinck e Perez (al rientro) solo uno dei due potrà avere la maglia da titolare. A centrocampo c'è un piccolissimo dubbio e il mister riflette su chi far partire tra Arslan e Samardzic, anche se il primo è nettamente favorito. Infine in attacco la scelta ricade ad uno tra Success e Deulofeu, con il secondo che sembra essere pronto per il ritorno dal primo. Intanto ci si avvicina al match di campionato e proprio Success ha parlato del suo rapporto con la nuova città. Ecco le dichiarazioni <<<