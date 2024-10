Venezia-Udinese | Commento dell’incontro: beffa clamorosa per i bianconeri

Una sfida importante per far capire a tutti se questa Udinese è davvero una outsider del nostro campionato oppure vivrà ancora troppo spesso di alti e bassi. Ecco il commento della sfida.

Una prima frazione in cui i bianconeri riescono ad imprendere gioco proprio come vorrebbero, pressione alta e ricerca degli spazi con le ripartenze. La prima rete arriva poco prima del ventesimo in maniera meritata, proprio con una grandissima transizione da parte di Sandi Lovric che ne approfitta e mette a referto la rete del vantaggio. Il 2-0 arriva meno di cinque minuti dopo, grazie ad una super rete di Iker Bravo che mette a referto il primo gol in Serie A. Un gol meritatissimo sotto tutti i punti di vista. Nel momento di massima gestione, però, arriva l'amnesia e ne approfitta Pohjanppalo che trova la rete del 2-1 subendo prima un fallo (in area di rigore) da Lautaro Giannetti e trasformando poi il tiro dagli undici metri. Passiamo alla seconda frazione di gioco <<<