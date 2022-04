Venezia – Udinese: Le parole di Jean-Victor Makengo / Il francese è pronto

Il team bianconero si avvicina all'incontro odierno. Ecco le parole di uno dei protagonisti, stiamo parlando di Victor Makengo

Il team bianconero si avvicina alle ore 15, quando il match contro il Venezia prenderà il via. Stiamo parlando di una squadra che è in grado e non vede l'ora di scendere in campo pur di fare la differenza. L'ultima settimana (con la vittoria contro il Cagliari) ha portato grandissima fiducia ed anche buone sensazioni in vista di questo incontro. Prima dell'incontro ha parlato uno dei talenti più giovani del team bianconero, stiamo parlando di un giocatore che con il passare del tempo si è preso sempre più fiducia ed ora nessuno può toglierli un posto da titolare. Stiamo parlando di un talento di grande livello, non a caso anche uno dei team più importanti del nostro campionato ha messo gli occhi su di lui. Il giocatore è Jean-Victor Makengo, ecco le sue parole.