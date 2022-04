Venezia – Udinese / Le parole di Cioffi: arriva la dichiarazione d’amore

Il tecnico ha detto la sua al termine dell'incontro di campionato. Una partita giocata al meglio che ha portato i tre punti

Il team bianconero porta a casa altri tre punti e continua a macinare in maniera molto interessante punti in classifica. Oggi una squadra precisa e compatta ha dato tutto fino all'ultimo minuto e infatti si è presa una vittoria meritatissima che fa classifica e regala morale in vista di queste ultime partite. Il sogno resta la parte sinistra della classifica, ma non sarà facile da raggiungere, anche se con otto partite restanti tutto è possibile. Intanto non si possono perdere le parole del tecnico toscano che ha detto la sua al termine di questo match molto combattuto e divertente anche per i tifosi neutrali.