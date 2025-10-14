Notizie Udinese – Ventura: “Runjaic? Deve essere vigile…” Le parole

L'ex tecnico dei friulani ha commentato l'operato di Runjaic e il nuovo acquisto di Nicolò Zaniolo: ecco le parole

L'ex tecnico dell'Udinese e della Nazionale italiana, Giampiero Ventura , ha condiviso le sue opinioni sul calcio attuale in un'intervista: "Ogni incontro sembra simile a un altro e si avverte la mancanza di duelli individuali".

Riguardo all'Udinese, si è concentrato su un giocatore specifico, Zaniolo. "Se riescono a recuperarlo, rappresenta un valore aggiunto. Non bastano solo un paio di mesi per questo. Chiesa è un esempio emblematico. Spero che l'Udinese riesca nell'impresa, e lo dico anche per quanto riguarda la Nazionale. È fondamentale dargli il giusto tempo e che lui dimostri volontà e umiltà".