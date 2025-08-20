Udinese – Il Verona si avvicina! Runjaic prepara i suoi

La squadra procede verso la prima di campionato sebbene manchino delle risposte dal mercato in termini di acquisti

Lorenzo Focolari Redattore 20 agosto - 17:16

Oggi comincia la vendita dei biglietti per la partita Udinese-Verona, un derby triveneto che segna l’avvio del campionato per le squadre guidate da Runjaic e Zanetti. I due allenatori si confronteranno usando lo stesso schema tattico, il 3-5-2, ma non possono contare sulla formazione ottimale a causa delle dinamiche di mercato e, nel caso del Verona, anche per via di infortuni significativi, come quelli di Suslov e Valentini.

Ben lunedì, con i tifosi della Nord che hanno cantato contro gli scaligeri durante il match di Coppa Italia, l’atmosfera da partita si è già palpata. In realtà, entrambe le squadre stanno preparando il confronto da tempo, nonostante i mutamenti sul mercato abbiano privato Runjaic di Bijol, Lucca e Thauvin e Zanetti di Coppola, Ghilardi, Tchatchoua e Duda. Queste mancanze sono importanti e le due società non hanno ancora trovato soluzioni definitive.

L’Udinese è in attesa di completare l’arrivo di due attaccanti, Cheddira e Buksa, che sta cercando da tempo. Le rispettive squadre di appartenenza stanno ritardando le cessioni a causa dell'infortunio di Lukaku da una parte e dell’impegno del 28 agosto per i play off di Europa League dall’altra. Per il momento, l’allenatore tedesco dovrà accontentarsi dei progressi nella trattativa per Zanoli, che dovrebbe rinforzare il lato destro e provenire dal Napoli. Questo è il mercato, e il mister lo sa bene mentre si prepara a salutare Pafundi, che dovrebbe essere ceduto in prestito alla Sampdoria di Massimo Donati, e Martin Payero, diretto verso la Cremonese di Davide Nicola. Le ultime di mercato: Zaniolo sempre più vicino? Il punto attuale<<<