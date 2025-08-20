mondoudinese udinese news udinese Udinese – Il Verona si avvicina! Runjaic prepara i suoi

Udinese – Il Verona si avvicina! Runjaic prepara i suoi

La squadra procede verso la prima di campionato sebbene manchino delle risposte dal mercato in termini di acquisti
Lorenzo Focolari Redattore 

Oggi comincia la vendita dei biglietti per la partita Udinese-Verona, un derby triveneto che segna l’avvio del campionato per le squadre guidate da Runjaic e Zanetti. I due allenatori si confronteranno usando lo stesso schema tattico, il 3-5-2, ma non possono contare sulla formazione ottimale a causa delle dinamiche di mercato e, nel caso del Verona, anche per via di infortuni significativi, come quelli di Suslov e Valentini.

Ben lunedì, con i tifosi della Nord che hanno cantato contro gli scaligeri durante il match di Coppa Italia, l’atmosfera da partita si è già palpata. In realtà, entrambe le squadre stanno preparando il confronto da tempo, nonostante i mutamenti sul mercato abbiano privato Runjaic di Bijol, Lucca e Thauvin e Zanetti di Coppola, Ghilardi, Tchatchoua e Duda. Queste mancanze sono importanti e le due società non hanno ancora trovato soluzioni definitive.

L’Udinese è in attesa di completare l’arrivo di due attaccanti, Cheddira e Buksa, che sta cercando da tempo. Le rispettive squadre di appartenenza stanno ritardando le cessioni a causa dell'infortunio di Lukaku da una parte e dell’impegno del 28 agosto per i play off di Europa League dall’altra. Per il momento, l’allenatore tedesco dovrà accontentarsi dei progressi nella trattativa per Zanoli, che dovrebbe rinforzare il lato destro e provenire dal Napoli. Questo è il mercato, e il mister lo sa bene mentre si prepara a salutare Pafundi, che dovrebbe essere ceduto in prestito alla Sampdoria di Massimo Donati, e Martin Payero, diretto verso la Cremonese di Davide Nicola. Le ultime di mercato: Zaniolo sempre più vicino? Il punto attuale<<<

