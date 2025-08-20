mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Zaniolo sempre più vicino? Il punto attuale

Zaniolo
Il giocatore del Galatasaray potrebbe essere più vicino ad Udine di quanto non sembri: i dialoghi proseguono tra i club
L'Udinese è in cerca di un attaccante da mettere a disposizione di Kosta Runjaic, dopo le partenze di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, approdati rispettivamente al Napoli e al Lens.

I bianconeri stanno considerando diversi giocatori, tra cui Lorenzo Insigne, ma al momento il principale candidato sulla lista dei friulani è un’altra figura già nota nel calcio italiano.

Scopriamo di chi stiamo parlando.

Il nome più quotato per l'Udinese è Nicolò Zaniolo, ex calciatore di Roma e Aston Villa, che ha però avuto un periodo non particolarmente brillante in Serie A con le maglie di Atalanta e Fiorentina.

Secondo l'edizione di oggi dei giornali locali, i dirigenti dell'Udinese hanno iniziato a colloquiare con il Galatasaray, proprietario del contratto del giocatore, per valutare la fattibilità dell'affare.

Il club turco, che ha prelevato Zaniolo dalla Roma nel gennaio del 2024, stima il suo valore tra i 15 e i 20 milioni di euro.

L'intento della famiglia Pozzo è quello di ridurre le richieste del Galatasaray. Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Pozzo ha chiuso Zaniolo? Tutti i dettagli<<<

