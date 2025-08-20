Mercato Udinese – Zaniolo sempre più vicino? Il punto attuale

L'Udinese è in cerca di un attaccante da mettere a disposizione di Kosta Runjaic , dopo le partenze di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin , approdati rispettivamente al Napoli e al Lens .

I bianconeri stanno considerando diversi giocatori, tra cui Lorenzo Insigne , ma al momento il principale candidato sulla lista dei friulani è un’altra figura già nota nel calcio italiano.

Il nome più quotato per l'Udinese è Nicolò Zaniolo, ex calciatore di Roma e Aston Villa, che ha però avuto un periodo non particolarmente brillante in Serie A con le maglie di Atalanta e Fiorentina.