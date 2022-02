Verona-Udinese / Cioffi: ”Risultato bugiardo e ingiusto. Beto fuori perchè…”

Dopo la brutta sconfitta contro l'Hellas Verona, mister Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni

Bruttissimo pomeriggio per l' Udinese . Il team friulano è stato sconfitto per 4-0 dal Verona . Marcatori del match: Depaoli, Barak, Caprari e Tameze. A dir la verità, i bianconeri non hanno disputato una brutta gara, ma hanno sprecato tantissime occasioni. Inoltre, la fase difensiva è stata disastrosa. Bisogna dimenticare in fretta questo ko. Domenica, è in programma la partita contro i biancocelesti di mister Sarri. Serve ripartire subito. Nel frattempo, nel post partita di Verona, Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Il tecnico toscano ha commentato la sconfitta. ''Risultato ingiusto e pesantissimo. Un tiro ed un gol da parte loro e 400 tiri in porta da parte nostra e zero gol. Non so cosa dire ai ragazzi. La volontà c'è stata, non abbiamo mai mollato. Questa è la cosa importante. Sugli errori c'è da lavorare. Dal campo avevo la sensazione che più giocavamo bene e più prendevamo gol. E’ chiaro che il 4-0 è un risulato pesante e bugiardo . La squadra sta bene, è sana ed è viva. Ci sono state delle imperfezioni che abbiamo pagato alla prima. Per buttarla sul ridere diciamo che la fortuna avuta contro il Torino, ce la siamo rigiocata con gli interessi ''.

Il mister dei friulani ha parlato di Beto, ma non solo. ''Beto in panchina? Scelta tecnica. Secondo me non siamo pronti a giocare con le tre punte anche se sono tutti forti. Non so se saremo mai pronti. Per ora sicuramente no. Non guardiamo la classifica, ma le prestazioni. L'obiettivo sono i 40 punti. Finchè non li raggiungiamo è inutile guardarla. Sotto il nostro controllo ci sono le prestazioni, la mentalità, fare meno errori possibili''.