Udinese-Verona / Il focus sul migliore in campo: pronto per una big

La squadra friulana continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere i dettagli sul MVP del match

L'Udinese ieri sera è sceso sul campo da gioco per il primo incontro del suo girone di ritorno. La partita in programma era contro il Verona allenato da mister Zaffaroni. Due squadre che avevano grande bisogno dei tre punti e come spesso succede in queste situazioni la posta va divisa. Un punto a testa che in realtà non fa comodo a nessuno, ma allo stesso tempo resta una partita di buon livello giocata da entrambe le squadre che ora hanno voglia di rendersi ancora protagoniste. Nel frattempo torniamo al match giocato dai titolari ed andiamo a vedere la prestazione del miglior talento che è sceso sul campo da gioco.