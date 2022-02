Verona-Udinese / Formazioni ufficiali: fuori Beto, c’è Zeegelaar

Tra circa un'ora, l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Verona. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali della partita

L'indiscrezione degli ultimi giorni è stata confermata: Beto partirà dalla panchina. Al suo posto giocherà Success. Ma procediamo per gradi. In porta c'è il solito Silvestri. Linea difensiva composta da Becao, Marì e Zeegelaar. Il capitano Nuytinck nemmeno in panchina a causa di una botta al quadricipite. Sulle fasce agiranno Nahuel Molina e Destiny Udogie. Centrocampo inedito formato da Walace, Makengo e Jajalo (sostituirà lo squalificato Arslan). In attacco, Success e Deulofeu. Pussetto e Beto pronti ad entrare a gara in corso. La bella notizia è il ritorno del Tucu Pereyra tra i convocati. Ma passiamo al Verona. Caprari titolare, Faraoni dalla panchina. Al posto dell'esterno romano giocherà Depaoli con Lazovic sulla fascia opposta. Out Veloso per un problema dell'ultimo minuto. Giocheranno Tameze ed Ilic. Inamovibili Simeone ed il grande ex di giornata Antonin Barak. In difesa, spazio al trio composto da Ceccherini, Gunter e Casale. Tra i pali, Montipò.