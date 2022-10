Verona-Udinese / Parla Beto: “Vi svelo il segreto dell’Udinese…”

L'Udinese si gode una partenza di campionato a dir poco unica, la squadra di Andrea Sottilnon ha sbagliato nulla ed in questo istante si trova al terzo posto in classifica (dietro la coppia composta da Atalanta e Napoli). Quello bianconero sembra essere un vero e proprio giocattolo perfetto, visto che la squadra non sbaglia mai nulla e si gode infatti tutti questi meritati successi, per l'esattezza sei di fila. Al termine dell'incontro di ieri sera ha parlato anche uno dei due giocatori che hanno cambiato la partita: Norberto Gomes Betuncal anche detto Beto. Ecco le dichiarazioni del bomber portoghese dopo il quinto gol in sette giornate di campionato.