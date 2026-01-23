Notizie Udinese – Il Verona perde la sua stella: Giovane è del Napoli

Il club gialloblù perde uno dei calciatori più importanti della sua rosa nel corso delle ultime ore. Il talento cristallino di Giovane potrebbe aver indossato la maglia del club veneto per l'ultima volta nel corso di questo lunedì contro la Cremonese di mister Davide Nicola.
La sfida di campionato si avvicina e l'Udinese potrebbe dire la sua senza uno dei migliori calciatori dell'avversario. Ecco tutti i dettagli
Il brasiliano è vicinissimo a firmare un nuovo accordo con il Napoli per una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. L'Udinese logicamente non può che approfittare di questa assenza, visto che difficilmente ci sarà il tempo materiale per mettere in campo un nuovo fantasista. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Affare fatto per i bianconeri? Alle porte un nuovo addio <<<
